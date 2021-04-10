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Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü: Rusya makamları uçuşların durdurulması yönünde bir karar olmadığını bildirdi

"Daha önceki uygulamamız aynı şekilde devam etmektedir"

10 Nisan 2021 22:30

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), "Rusya makamları ile yapılan görüşmeler neticesinde uçuşların durdurulması yönünde herhangi bir resmi kararların olmadığı ve haberlerin asılsız olduğu bildirilmiştir" açıklaması yaptı.

SHGM, Rusya ile Türkiye arasında yapılan uçak seferlerinin durdurulduğu, Türkiye'ye girişlerde Rusya vatandaşlarından özel PCR testi isteneceği haberlerine ilişkin açıklama yaptı. SHGM'den yapılan açıklamada haberlerin asılsız olduğu belirtilirken, şu ifadeler kullanıldı:

"Konuyla ilgili Rusya makamları ile yapılan görüşmeler neticesinde, uçuşların durdurulması yönünde herhangi bir resmi kararların olmadığı ve haberlerin asılsız olduğu bildirilmiştir.

"Bu bağlamda, Rusya devletinden ülkemize yapılan uçak seferleri ve girişlerde herhangi bir değişiklik olmayıp, daha önceki uygulamamız aynı şekilde devam etmektedir.

"Tüm ülkelere ait uçuşlarla ilgili mevcut uygulamalar, SHGM web sayfamızda sunulmuştur."

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