Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden havalimanları tedbirleri için genelge

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda havalimanlarında haziran ayında başlayacak uçuşlar öncesinde Koronavirüs tedbirleri ile ilgili bir genelge yayımladı.
Genelgeye göre alınacak bazı tedbirler şöyle:
- Maske kullanmayan yolcular havalimanlarına kabul edilmeyecek, karşılama ve uğurlama için gelenler ise terminal binasına giremeyecek.
- Yurt içi veya yurt dışından gelen ve giden yolcular terminale binasına girişlerinde termal kamera veya temassız ısıölçerler ile ateşleri ölçülecek.
- Ateş, öksürük, solunum sıkıntısı olan yolcular tıbbi maske takılarak havalimanı sağlık birimlerine yönlendirilecek.
- Havayolunu kullanacak yolculardan Koronavirüs ile ilgili kişisel bilgiler Sağlık Bakanlığı ve gerektiğinde üçüncü ülkeler ile paylaşılmak üzere havayolu şirketlerinden istenebilecek.
- Yanlış beyanda bulunanlar hakkında cezai yaptırımlar uygulanarak ve uçuşuna izin verilmeyecek.
- Hava yolunu kullanacak yolculardan uçuşları öncesinde havayolu şirketlerine Türkiye sınırları içerisinde ikamet edecekleri adres ve bilgiler de istenecek.