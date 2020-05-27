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Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden havalimanları tedbirleri için genelge

Yanlış beyanda bulunanlar hakkında cezai yaptırım uygulanacak

27 Mayıs 2020 20:52

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda havalimanlarında haziran ayında başlayacak uçuşlar öncesinde Koronavirüs tedbirleri ile ilgili bir genelge yayımladı. 

Genelgeye göre alınacak bazı tedbirler şöyle:

  • Maske kullanmayan yolcular havalimanlarına kabul edilmeyecek, karşılama ve uğurlama için gelenler ise terminal binasına giremeyecek.
  • Yurt içi veya yurt dışından gelen ve giden yolcular terminale binasına girişlerinde termal kamera veya temassız ısıölçerler ile ateşleri ölçülecek.
  • Ateş, öksürük, solunum sıkıntısı olan yolcular tıbbi maske takılarak havalimanı sağlık birimlerine yönlendirilecek.
  • Havayolunu kullanacak yolculardan Koronavirüs ile ilgili kişisel bilgiler Sağlık Bakanlığı ve gerektiğinde üçüncü ülkeler ile paylaşılmak üzere havayolu şirketlerinden istenebilecek.
  • Yanlış beyanda bulunanlar hakkında cezai yaptırımlar uygulanarak ve uçuşuna izin verilmeyecek.
  • Hava yolunu kullanacak yolculardan uçuşları öncesinde havayolu şirketlerine Türkiye sınırları içerisinde ikamet edecekleri adres ve bilgiler de istenecek.

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