Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden havalimanları tedbirleri için genelge

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda havalimanlarında haziran ayında başlayacak uçuşlar öncesinde Koronavirüs tedbirleri ile ilgili bir genelge yayımladı.

Genelgeye göre alınacak bazı tedbirler şöyle: