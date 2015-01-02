Sivil halka yardım için Suriye'ye giden İtalyan rehineler kurtarılmayı bekliyor

Suriye'de 31 Temmuz 2014 tarihinde kaybolan yardım gönüllüsü iki İtalyan genç kadın Greta Ramelli ile Vanessa Marzullo bir video yayınlayarak İtalya Başbakanı Mateo Renzi’den yardım istedi.

Siyah çarşaflı iki genç kadın öldürülmekten korktuklarını vurgulayarak yetkililerin elini çabuk tutmasını istedi.



17 Aralık 2014 tarihinde kaydedildiği görülen videoda kadınlardan biri İngilizce olarak "Devletimize ve aracılara yalvarıyoruz bizi Noel’den önce evimize kavuşturun, büyük bir tehlike altındayız, bizi öldürebilirler, ölümümüzden siz sorumlu olabilirsiniz" mesajı veriyor.



21 yaşındaki Vanessa Marzullo ve 20 yaşındaki Greta Ramelli 31 Temmuz tarihinde sivil halka yardım etmek için uluslararası bir yardım kuruluşunda çalışırken IŞİD militanları tarafından kaçırılmıştı.

İtalyan yardım görevlileri Vanessa Marzullo ve Greta Ramelli, üç ay önce Halep’in batısındaki Etarib ilçesi yakınlarında Nusra Cephesi tarafından alıkonulduğunu iddia etti. Nusra Cephesi’nin, İtalya’nın Amerika Birleşik Devletleri öncülüğündeki güçlere yardım ettiği için bu eylemi yaptığı belirtiliyor.