Sivil asker taşıyan araca mayınlı saldırı: 14 yaralı

T24 -



AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Tunceli-Elazığ kara yolunun 30. kilometresi, Dörttepe köyü yakınlarındaki Kızılcık rampası mevkinde, Elazığ'dan Tunceli'ye askerleri getiren sivil bir minibüsün geçişi sırasında, teröristlerce daha önceden yola döşenen mayın, uzaktan kumandayla patlatıldı.

Patlamada, 13 asker ile minibüste bulunan ve araç sürücüsünün oğlu olduğu öğrenilen çocuk yaralandı. Yaralılar, Tunceli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.







Bu arada, patlamanın ardından Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığından kalkan ''Kobra'' tipi helikopterler, teröristlerin kaçış bölgelerini tutarken, bölgeye çok sayıda jandarma özel harekat timi ve özel eğitimli komandoların gönderildiği, teröristlerin yakalanması için geniş çaplı arama tarama faaliyetlerinin başlatıldığı belirtildi.







