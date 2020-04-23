Koronavirüs salgınında en önemli iş ellerimizi steril tutmamız. Bunun da en etkili yöntemi 20 saniye boyunca su ve sabunla iyice yıkamak. Peki tam da bu noktada sıvı ve katı sabun arasında ne türden farklar var?

Koronavirüs salgınından korunmak için belki de alınabilecek en temel önlem, el hijyeni.

Uzmanların ısrarla üzerinde durdukları ilk şey de ellerin en az 20 saniye boyunca etkili bir biçimde sabunla yıkanması. Her temastan sonra yıkanan eller ise günün sonunda yıpranıyor. Ellerin daha az yıpranması, hijyenin daha etkin sağlanması gibi sorular da beraberinde geliyor. Peki bu bağlamda kullanılan iki farklı sabun çeşidi olan sıvı ve katı sabun arasında ne türden farklar var? Hangisi daha temiz ve hangisi yoğun kullanımda ellere daha az hasar veriyor?

İşte sıvı sabun ve katı sabun arasındaki farklar:

Yapımında potasyum hidroksit kullanıldığı için sıvı sabunun pH dengesi daha değişkendir. Bu da, yapısını bozmadan içine çok daha fazla ek madde konulabilir. Bu nedenle sıvı sabunlar ise katı sabuna oranla içindeki bazı maddelerden dolayı elleri daha çok yıpratabilir diyebiliriz.

Katı sabun eriyebildiği için sıvı sabunun raf ömrü daha fazla.

Çevreye duyarlıysanız ise katı sabun seçmelisiniz. Çünkü sıvı sabunlar katı sabunlara oranla yüzde 25 oranında daha büyük bir karbon ayak izi bırakıyor.

"Katı sabun üzerinde mikroorganizma barındırabiliyor"

Birgün'de yer alan habere göre Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. Melda Sınırtaş katı sabun kullanımına karşı uyarılarda bulundu;

"Katı sabun üzerinde mikroorganizma barındırabiliyor. Bizim mikroorganizmalarımız sabunun üzerine yapışır. Siz ellerinizi yıkadığınızı zannederken aslında mikroplu bir sabunla yıkarsınız. Ev ortamında katı sabun kullanılabilir fakat, hastane, okul, AVMlerde kesinlikle katı sabun kullanılmamalı. İki, üç kişilik bir ailede bir banyo, bir de mutfakta katı sabun olması yeterli. Ama 15 kişilik bir ailede 1 katı sabun varsa soru işareti oluşabilir."