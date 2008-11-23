Sıvı kaybı performansı olumsuz etkiliyor

Amerikan Diyetetik Derneğinin Denizaşırı Ülkeler Türkiye Temsilcisi Diyetisyen Selahattin Dönmez, yaptığı açıklamada, spor yaparken terlemenin kötü bir fiziksel kondisyonun göstergesi olmadığını, tam tersine iyi antrenmanlı birinin aynı zamanda iyi terleyebileceğini söyledi.Vücuttan çıkan ter miktarının, çalışma yoğunluğuna, hava sıcaklığı ve nemine oranla arttığını ifade eden Dönmez, sözlerini şöyle sürdürdü:"Uzun süreli ve sürekli terleyen biri, göz ardı edilemez ölçüde sıvı kaybeder. Bu sıvı her şeyden önce vücut hücrelerinden, hücreler arası bölgeden ve kan plazmasından alınır. Bu nedenle terlemenin sonucunda kan dolaşımı, vücuttaki oksijen aktarımı ve organların beslenmesi güçleşir."Bilimsel araştırmaların, vücut ağırlığının yüzde 2'si kadar sıvı kaybının performansı oldukça olumsuz etkilediğini gösterdiğini vurgulayan Selahattin Dönmez, şöyle konuştu:"Özellikle uzun süreli güç yarışlarında terle sıvı kaybı son derece hızlı olurken, tekrar sıvı alımı için ihtiyaç duyulan süre oldukça sınırlıdır. Fiziksel aktivite sırasında terle kaybedilen sıvının tamamen yerine konması imkânsızdır. Dolayısıyla alınan sıvının mümkün olduğu kadar hızlı şekilde, daha aktivite sırasında vücut tarafından emilmesi gerekmektedir."Spora başlamadan önce çeyrek ya da yarım litre, fiziksel aktivitenin başından itibaren de 10-15 dakikalık kısa aralıklarla 200-250 mililitre sıvı alımının çok önemli olduğunu bildiren Dönmez, şunları kaydetti:"Temelde soğuk içecekler, sıcak içeceklere oranla daha çabuk ince bağırsağa ulaşır. Bu nedenle spor sırasında tercih edilmesi gerekir. Bir spor içeceğinin sıvı ve enerji alımı konusunda ideal olması için karbonhidrat oranının bir litrede 80 gramın üstüne çıkmaması gereklidir. Bilimsel araştırmalar gösteriyor ki gazoz tipi içecekler ve meyve suları terle kaybedilen sıvının yerine konması için pek uygun değildir. Sade su ve bir takım başka içeceklerin yüksek sıvı kaybı durumunda alınımları performansı olumlu etkileyecektir. Sadece profesyonel sporcular değil, hobi seviyesinde sporla uğraşanlar da spor sırasında sıvı ve enerji kaybını önlemek için yeteri oranda sıvı tüketmelidir."