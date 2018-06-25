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Siverek'te siyasilere tepkili mahalleli sandığa gitmedi

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesine bağlı Güvercin Mahallesi'nin sakinleri, kendilerine hizmet edilmediğini öne sürerek, politikacıları protesto için sandığa gitmedi

25 Haziran 2018 01:29

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesine bağlı Güvercin Mahallesi\'nin sakinleri, kendilerine hizmet edilmediğini öne sürerek, politikacıları protesto için sandığa gitmedi.
142 seçmeni bulunan ilçe merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Güvercin Mahallesi\'nde kurulan 1232 No’lu sandığa, mahalle sakinleri, kendilerine hizmet edilmediği gerekçesiyle gitmeyip, oy kullanmadı. Mahallenin muhtarı Mehmet Geyik, yol ve su gibi problemlerinin bulunduğunu ve mahalleli olarak ortak karar alıp, oy kullanmadıklarını söyledi. Mahalle sakinleri de kendilerine hizmet yapılmadığı ve siyasilerin ilgilenmediği gerekçesiyle bu kararı aldıklarını belirtti.
Güvercin Mahallesi\'nde kurulan 1232 No’lu sandıkta, sadece 3 sandık görevlisi oy kullandı. Sandıkta oy kullanan görevliler, saat 17.00\'de tutanak tutarak, mahalleden ayrıldı.

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