Siverek'te silahlı kavga: 2 yaralı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, iki aile arasında kavga çıktı. Silah, taş ve sopların kullanıldığı kavgada 2 kişi yaralandı.

Akşam saatlerinde akraba olan iki aile arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada, kimliği belirlenemeyen bir kişinin açtığı ateşle 2 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarını iyi olduğu belirtildi. Polis, olası bir kavgaya karşı mahallede önlem aldı.