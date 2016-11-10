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Yaşam

Siverek'te silahlı kavga: 2 yaralı

Siverek'te akraba olan iki aile arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü

10 Kasım 2016 22:47

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, iki aile arasında kavga çıktı. Silah, taş ve sopların kullanıldığı kavgada 2 kişi yaralandı.

Akşam saatlerinde akraba olan iki aile arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada, kimliği belirlenemeyen bir kişinin açtığı ateşle 2 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarını iyi olduğu belirtildi. Polis, olası bir kavgaya karşı mahallede önlem aldı. 

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