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Siverek'te silahla seçim kutlaması

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, kesin olmayan cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimi sonuçlarına göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti'nin birinci olması havaya silahla ateş açılarak, kutland

25 Haziran 2018 00:51

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA\'nın Siverek ilçesinde, kesin olmayan cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimi sonuçlarına göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti\'nin birinci olması havaya silahla ateş açılarak, kutlandı. 
Siverek\'te, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti\'nin resmi olmayan seçim sonuçlarına göre birinci olması sokaklara dökülen partililerce kutlanmaya başlandı. Sevinen bazı partililer, havaya silahla ateş açtı. Yaralanan kimsenin olmadığı kutlamalarda, çevrede silah sesleri yankılanırken, güvenlik güçleri de silahla kutlama yapanların kimliklerinin tespit edilip, yakalanması için çalışma başlattı.

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