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Siverek'te otomobil devrildi: 4 yaralı

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

15 Kasım 2018 15:05

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Siverek-Diyarbakır karayolunun 20’nci kilometresinde meydana geldi. Mehmet Mayı (43) yönetimindeki 33 TY 805 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü ile yanında bulunan Sıdıka (43), Hüseyin (18) ve Furkan Mayı (11) yaralandı. Yaralılar çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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