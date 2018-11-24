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Siverek'te otomobil devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Mehmet SEZGİN/ SİVEREK (Şanlıurfa) DHA - ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrilen otomobildeki Nurettin Özpolat öldü, 2 kişi ise yaralandı

24 Kasım 2018 12:41

Mehmet SEZGİN/ SİVEREK (Şanlıurfa) DHA - ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrilen otomobildeki Nurettin Özpolat öldü, 2 kişi ise yaralandı.
Kaza, dün gece Siverek-Çermik karayolunun 25\'inci kilometresinde meydana geldi. Sinan Koyunbakan yönetimindeki 63 EG 787 plakalı otomobil, Sarıkaya Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü ile yanında bulunan Mehmet Ali Özpolat ile Nurettin Özpolat yaralandı. İhbarla gelen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan yaralılardan Nurettin Özpolat, acil serviste doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Özpolat’ın cesedi otopsi için hastane morguna konuldu.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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