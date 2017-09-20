Siverek’te minibüs devrildi: 5 yaralı

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA’nın Siverek İlçesi’nde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrilen minibüsteki 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Güvenli Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Muharrem Akutlu yönetimindeki 65 DL 066 plakalı minibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu devrildi. Kazada, sürücü ile minibüste bulunan akrabaları Muhammet Hamza Akutlu, Ahmet Akutlu, Mahmut Akutlu ve Fatime Ötgen yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi\'ne götürülerek tedaviye alındı.



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