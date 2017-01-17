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Yaşam

Siverek'te kesik halde 4 eşek kafası bulundu!

Jandarma ekipleri kişilerin bulunması için çalışma başlattı

17 Ocak 2017 18:08

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, boş arazide kesilen dört eşeğe ait kafa bulundu.

Siverek-Diyarbakır karayolunun 15'inci kilometresindeki Çağa Mahallesi yakınlarında koyun otlatan çobanlar, boş arazide kesik eşek başlarını görünce jandarmaya ihbarda bulundu.

İhbar üzerine araziye giden jandarmaların incelemesinde, 4 eşeğe ait kafa ve ayaklar ile deri bulundu. Kesik eşek başları ve sakatatlar ilçe dışındaki boş alana kireçlenerek gömülürken, jandarma kesik başları araziye bırakan kişi ya da kişilerin bulunması için çalışma başlattı.

 

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ŞanlıurfaSiverekeşekbaşıkesikkireçjandarma

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