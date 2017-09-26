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Siverek’te kamyon otomobile çarptı: 4 yaralı

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA’nın Siverek İlçesi’nde, kamyonun önündeki otomobile çarpmasıyla meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı

26 Eylül 2017 14:35

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA’nın Siverek İlçesi’nde, kamyonun önündeki otomobile çarpmasıyla meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. 
Kaza, sabah saatlerinde Siverek-Çermik karayolunun 25’inci kilometresinde meydana geldi. Siverek yönüne gelen Zülfikar Sönmez yönetimindeki 33 NAC 70 plakalı otomobile arkasından gelen Esvet Güzel\'in kullandığı plakası öğrenilemeyen kamyon çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan kamyon ve otomobil yol kenarına devrildi. Kazada, sürücüler Zülfikar Sönmez ile Esvet Güzel ve otomobilde bulunan Emin Sönmez ile Hanım Sönmez yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin çağırdığı ambulanslarla tedavi için Siverek Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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