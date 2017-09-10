Siverek’te kağıt yüklü TIR yandı

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA’nın Siverek İlçesi’nde hareket halindeki kağıt yüklü TIR alev alarak yandı.

Yangın, öğleden sonra Siverek-Şanlıurfa karayolunun 8’inci kilometresinde medyana geldi. Kağıt yüklü Ahmet Olur yönetimindeki 20 APC 45 plakalı TIR\'ın motor bölümünden Ediz Mahallesi yakınlarında dumanlar yükseldi. TIR\'ı yol kenarına çeken sürücünün ihbarı üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Bu sırada yangın büyüyerek dorseye sıçradı ve kağıt balyalarını tutuşturdu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangının ardından TIR\'da hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.



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