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Siverek'te kaçakçılık operasyonu: 2 kişi tutuklandı

SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda  ruhsatsız 3 tabanca ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı

31 Mart 2018 22:52

SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA\'nın Siverek ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda  ruhsatsız 3 tabanca ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı.
Siverek Emniyet Müdürlüğü ekiplerince silah kaçakçılarına yönelik ilçede çalışma başlatıldı. Polis belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda ruhsatsız 3 tabanca, 4 şarjör ve 26 mermi ele geçirildi. Silahlara el koyan polis olayla ilgili olarak 6 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2\'si çıkarıldıkları mahkemede tutuklanırken, 4 kişi ise serbest bırakıldı.

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