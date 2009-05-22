Siverek'te faciadan dönüldü

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu 15 yaşındaki Tuba Eroğlu yaşamını yitirirken, kamyonetin kasasında bulunan çoğunluğu kadın 27 kişi yaralandı.



Kaza, bugün saat 19.00 sıralarında, Hilvan-Siverek Karayolu'nun 28'nci kilometresinde meydana geldi. Siverek ilçe merkezinde oturan ve tarım işçisi olarak Hilvan İlçesi'ne bağlı Aslanlı Köyü'ne çalışmaya giden tarım işçilerini taşıyan Ziya Yabanoğlu'nun kullandığı 63 EA 905 plakalı kamyonet, aşırı hız sonucu Ediz Köyü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.



Kazada, kamyonetin içinde ve kasasında bulunan çoğunluğu kadın 28 kişi yaralandı. Ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralılardan Tuba Eroğlu yaşamını yitirirken, ilk müdahaleleri yapılan bir çok yaralı ise Şanlıurfa ve Diyarbakır'daki çeşitli hastanelere sevk edildi.



Kazada yaralanan sürücü Ziya Yabanoğlu, Nazime Köprüdüz, Gülsüm Köprüdüz, Hatice Bahçıvan, Halime Yıldız, Servet Yıldız, Fatma Gelener, Türkan Demirkapı, Zeynep Köprüdüz, İbrahim Halil Çınar, Çiğdem Köprüdüz, Asiye Ökten, Emine Buğdaycı, Gülsüm Bahçıvan, Türkan Güzel, İmhan Erol, Ruken Ayyıldız, Zeliha Yıldız, Ziya Babacan, Emine Eroğlu, Bediha Eroğlu, Hazal Eroğlu, Kamile Babacan ile adları belirlenemeyen 4 kişinin tedavileri sürerken, kaza haberini duyan tarım işçilerinin yakınları Siverek Devlet Hastanesi'ne akın etti. Yaralı yakınları, onlarca kişinin bir kamyonete sığdırılmasına isyan etti. Tepkili vatandaşlar, hastane görevlileri ve akrabaları tarafından güçlüklü sakinleştirilirken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

