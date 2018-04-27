T24 LogoT24 Logo
Gündem

Siverek'te çekirge istilası

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde, çekirge istilasına uğrayan vatandaşlar, sorunun çözülmesi için yetkililerden yardım bekliyor

27 Nisan 2018 02:08

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde, çekirge istilasına uğrayan vatandaşlar, sorunun çözülmesi için yetkililerden yardım bekliyor.
İlçeye 45 kilometre uzaklıkta bulunan Ortaköy kırsal mahallesinde, mahalle sakinleri çekirgelerin ekili tarlalara ulaşmaması için tarla başında nöbet tutarak yaklaşan çekirge sürülerinin yönünü değiştiriyor. Bir haftadır çekirge sürüleri ile mücadele ettiklerini belirten mahalle sakinlerinden  Remzi Arpacık, \"Yıllardır  bu mahallede yaşıyoruz ancak ilk kez böyle bir şey görüyoruz. Binlerce çekirge ekinlerimize doğru geliyor, bunların yönünü değiştirmek için mahalle sakinleri olarak tarla başında gün boyu nöbet tutuyoruz. Ancak bir türlü gitmiyorlar o kadar çoklar ki her yerden çıkıyorlar. Yetkililerin bu soruna bir çözüm bulmalarını istiyoruz\" dedi.
Siverek Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü de mahallede inceleme yapıldığını ve gerekli ilaçlamanın yapılacağını duyurdu.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mehmet SEZGİNSİVEREKDHASiverekOrtaköyBir haftadırRemzi ArpacıkBinlerce çekirgeAncak birYetkililerinSiverek Gıda TarımHayvancılık MüdürlüğüFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24