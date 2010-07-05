T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Siverek'te aile içi silahlı tartışma

05 Temmuz 2010 10:09

T24 - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde ayrı yaşadığı eşi ve çocuklarının evine ateş eden babaya, çocukları da silahla karşılık verdi.

Alınan bilgiye göre, Şanlıurfa'da oturan İsa Y. (50), Siverek'in Ayvanat Mahallesi'nde ikamet eden ayrı yaşadığını eşi ve çocuklarını telefonla arayarak tartıştı.

Daha sonra söz konusu mahalleye giden ve eşiyle çocuklarının oturduğu eve silahla ateş etmeye başlayan İsa Y'ye, evde bulunan çocukları Şeyhmus (24), Murat (22), Abdullah ve M.Y. (17) de pompalı tüfek ve tabancayla babalarına karşılık verdi. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Olaya müdahale eden polisler, baba İsa Y'yi silahıyla birlikte gözaltına aldıktan sonra çocuklarını da yakaladı.

Evde yapılan aramada 3 pompalı tüfek, 1 tabanca ile çok sayıda mermi ele geçirildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24