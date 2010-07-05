Siverek'te aile içi silahlı tartışma

T24 - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde ayrı yaşadığı eşi ve çocuklarının evine ateş eden babaya, çocukları da silahla karşılık verdi.



Alınan bilgiye göre, Şanlıurfa'da oturan İsa Y. (50), Siverek'in Ayvanat Mahallesi'nde ikamet eden ayrı yaşadığını eşi ve çocuklarını telefonla arayarak tartıştı.



Daha sonra söz konusu mahalleye giden ve eşiyle çocuklarının oturduğu eve silahla ateş etmeye başlayan İsa Y'ye, evde bulunan çocukları Şeyhmus (24), Murat (22), Abdullah ve M.Y. (17) de pompalı tüfek ve tabancayla babalarına karşılık verdi. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.



Olaya müdahale eden polisler, baba İsa Y'yi silahıyla birlikte gözaltına aldıktan sonra çocuklarını da yakaladı.



Evde yapılan aramada 3 pompalı tüfek, 1 tabanca ile çok sayıda mermi ele geçirildi.



Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.





