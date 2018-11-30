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Siverek'te, 4 hırsızlık şüphelisi yakalandı

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde, ev ve işyerlerinden hırsızlık yapan 4 şüpheli, güvenlik kameralarından kimlikleri saptanarak yakalandı

30 Kasım 2018 16:45

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde, ev ve işyerlerinden hırsızlık yapan 4 şüpheli, güvenlik kameralarından kimlikleri saptanarak yakalandı.
Siverek\'te son zamanlarda ev ve işyerlerinde meydana gelen hırsızlık olaylarına ilişkin polis ekipleri soruşturma başlattı. Hırsızlıkların meydana geldiği yerlerde parmak izi incelemesi yapıp, güvenlik kamerasını izleyen polisler, görüntülerden şüphelilerin daha önce de aynı suçtan haklarında işlem yapılan A.K., F.O., R.V. ve B.V.A. olduğunu belirledi. Polisler tarafından adreslerine yapılan operasyonda şüpheliler, 9 bin lira değerinde çalıntı malzemeyle birlikte gözaltına alındı. Emniyette sorgulanmasına başlanan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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