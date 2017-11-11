Siverek'te 3 kilo 680 gram eroine tutuklama

SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA\'nın Siverek ilçesinde polisin arama yaptığı bir hafif ticari aracın yakıt deposuna pet şişeyle gizlenmiş 3 kilo 680 gram eroin ele geçirildi, sürücü tutuklandı.

Siverek Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçe girişinde yol kontrolü yaptı. Uygulamada durdurulan ve Van\'dan Gaziantep\'e gittiği öğrenilen hafif ticari aracın yakıt deposunun içerisine gizlenmiş 4 pet şişe içerisinde 3 kilo 680 gram eroin ele geçirildi. Eroine el koyan polisin gözaltına aldığı araç sürücüsü, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.



FOTOĞRAFLI