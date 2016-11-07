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Yaşam

Siverek'te 27 öğrenci okulda yemekten zehirlendi

Şanlıurfa'nın Siverek İlçesi'nde okulda yedikleri yemekten rahatsızlanan 27 öğrenci, hastanede tedaviye alındı

07 Kasım 2016 20:47

Şanlıurfa Siverek ilçe merkezine 45 kilometre uzaklıkta bulunan Direkli İlk ve Ortaokulu'nda öğle vakti verilen çorba ve makarnadan yedikten sonra karın ağrısı ve mide bulantısı başgösteren öğrenciler, durumu öğretmenlerine söyledi.

Öğretmenlerin ihbarıyla okula gelen sağlık görevlileri rahatsızlanan 27 öğrenciyi ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste yapılan müdahalede zehirlendikleri belirlenen öğrencilere serum tedavisi uygulandı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

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