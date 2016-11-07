Siverek'te 27 öğrenci okulda yemekten zehirlendi

Şanlıurfa Siverek ilçe merkezine 45 kilometre uzaklıkta bulunan Direkli İlk ve Ortaokulu'nda öğle vakti verilen çorba ve makarnadan yedikten sonra karın ağrısı ve mide bulantısı başgösteren öğrenciler, durumu öğretmenlerine söyledi.

Öğretmenlerin ihbarıyla okula gelen sağlık görevlileri rahatsızlanan 27 öğrenciyi ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste yapılan müdahalede zehirlendikleri belirlenen öğrencilere serum tedavisi uygulandı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.