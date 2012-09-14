Siverekliler dünya rekoruna hazırlanıyor

Siverek’i İl Yapma ve Kalkınma Derneği (Sivil Der) düzenlediği organizasyonla 30 bin kişinin hep bir ağızdan Ahmed Arif’in “Anadoluyum Ben” şiirini okuyarak dünya rekoruna hazırlanıyor. Dernek Başkanı Muzaffer Bayram Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir’i ziyaret ederek projeye destek istedi...

Diyarbakır Siverekliler Dernek Başkanı Burhan Erol ile Siverek’i İl Yapma ve Kalkınma Derneği Başkanı Muzaffer Bayram Büyükşehir Belediyesine gelerek Baydemir’i ziyaret etti. Konuklarını Genel Sekerter Yardımcısı Mustafa Yıldız ile birlikte karşılayan Baydemir, kendilerini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bayram, Sivil Der Proje Meclisi tarafından “Haydi Bir Dünya Rekoru Kıralım” adlı projeyle Guinnes Dünya Rekorlar Kitabı, Toplu Kitap Okuma Kategorisi’nde rekor girişimine hazırlandıklarını söyledi. 25 Eylül tarihinde Siverek Stadyumu’nda aralarında çeşitli kesimlerden ve her yaştan insanın bulunacağı 30 bin kişinin bir araya geleceğini belirten Bayram “Hayatının bir kısmını Siverek’e geçiren Şair Ahmed Arif’in ‘Anadoluyum Ben’ şiirini hep bir ağızdan okuyacağız” dedi.

Amaçlarının “birlik, beraberlik ve kardeşlik” vurgusu yapmak olduğunu ifade eden Bayram, “Bu girişimle; Siverek ve Siverekli algısına olumlu anlamda katkı sağlamak, okumanın erdemini ve kalkınmamızın yegane anahtarının eğitim olduğunu vurgulamayı hedefliyoruz” dedi.

Bayram, 25 Eylül günü Yeniyol’da bulunan Diyarbakır Siverekliler Derneği önünden saat 9:00’da araçların hareket edeceğini bildirdi.

Projenin heyecan verici olduğunu ifade eden Baydemir de talep üzerine teknik destekte bulunacaklarını söyledi.