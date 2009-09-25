Siverekliler 30 yıl sonra sinemaya gitti

1970'li yıllarda 3 sinema salonu bulunan, 1980 yılından sonra bunların hepsinin kapatıldığı Siverek'te açılan sinema salonunda ilk film gösterimi yapıldı.









Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde vatandaşlar, yaklaşık 30 yıl sonra beyazperde ile yeniden buluştu. İnönü Bulvarı'ndaki Sedat Bucak İş Merkezi'nde özel bir işletme tarafından açılan sinema salonunda ilk film gösterimi yapıldı.

4 salonu bulunan sinemadaki ilk gösterim için salonu dolduran vatandaşlar, ''Buz Devri'' adlı filmi izledi.

Vatandaşlar, uzun yıllar sonra ilçede sinema açılmasından duydukları memnuniyeti dile getirirken bazıları da ilçede ilk kez sinemaya gittiklerini ifade etti.

Sinema salonu işletmecileri, vatandaşların sinemaya ilgisinin memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Siverek'i Vilayet Yapma ve Kalkındırma Derneği Başkanı Koçali Aymaz, ilçede 1970'li yıllarda 3 sinema salonu bulunduğunu ancak sinemalarda 'porno film' gösterilmeye başlamasının ardından ilçedeki ailelerin de sinemaya gitmekten vazgeçtiğini belirtti.

Müşterisini kaybeden sinemaların kapatıldığını ifade eden Aymaz, ''Türkiye'de 200 binin üzerindeki nüfusuyla birçok ilden büyük olan Siverek'te geçmişe dayanan bir sinema kültürü mevcuttu. Daha önce ilçede 3 sinema salonu bulunurken 1980 yılından sonra bu salonlar kapatıldı. İlçemizde sinema salonlarının açılmasının yeniden sinema kültürünün ve sosyal yaşamın canlanmasına katkıda bulunacağına inanıyorum'' diye konuştu.