Siverek'te belediye başkanının istifasının ardından kaymakam, emniyet müdürü, müftü, tapu ve tarım müdürleri görevden alındı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, AKP’li Belediye Başkanı Şehmus Aydın’ın hukuk danışmanına belediye binasında silahlı saldırı düzenlenmesinin üzerine istifa etmesinden sonra ilçede kaymakam, emniyet müdürü ve müftü ile ilçenin tapu ve tarım müdürleri görevden alındı. Başkan Aydın'ın yardımcılığını yapan iki meclis üyesi ise görevlerinden istifa etti.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, Vali Abdullah Erin’in bugün (1 Aralık Salı) ilçeyi ziyaret etmesinin ardından ilçe yönetiminden birçok isim görevinden alındı.

Medyascope’tan Ferit Aslan'ın haberine göre, Kaymakam Mustafa Çiftçiler, İlçe Emniyet Müdürü Özer Bilgehan, Müftü Mahmut Yıldızbaş, Tarım Müdürü Deniz Yavuzaslan ve Tapu Müdürü Yasin Koyugöz görevlerinden alındı.

Kaymakam Mustafa Çiftçiler ve eylül ayında atanan ilçe emniyet müdürü Özer Bilgehan’ın görevden alınma gerekçelerinin 23 Kasım’da belediye binasında yapılan silahlı saldırı ile ilgili olduğu, saldırıyı gerçekleştiren kişinin önce yakalandığı, daha sonra ise serbest bırakıldığı öne sürüldü. Koronavirüs sebebiyle ölen imamın ailesi Müftü Mahmut Yıldızbaş’ı suçlamıştı

Görevden alınan Siverek Müftüsü Mahmut Yıldızbaş’ın ismi daha önce, Siverek’in bir köyünde imamlık yaparken Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden Osman Çilenti isimli imamın soruşturmasında da gündeme gelmişti.

Çilenti’nin ailesi, cenazeleri yıkaması için köyden ilçe merkezine getirilen imamlardan biri olan Osman Çilenti’ye yıkama işlemi için hiçbir koruyucu elbise verilmediğini ve Çilenti’nin karantinada olduğu halde işe çağrıldığını ve gidemediği içinde hakkında soruşturma açıldığını söyleyerek müftü Yıldızbaş’ı suçlamıştı. Konunun basına yansımasının üzerine Diyanet İşleri Başkanlığı, olay hakkında bir soruşturma başlatmıştı.

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İstifa eden belediye başkanının iki yardımcısı da istifa etti

Öte yandan Siverek Belediyesi’nde yaşanan silahlı saldırı olayından sonra sağlık sorunlarını gerekçe göstererek istifa eden eski Siverek Belediye Başkanı Şehmus Aydın’ın iki yardımcısının da istifa ettiği öğrenildi. Aynı zamanda belediye meclis üyeleri olan başkan yardımcıları Cumali Karavar ve Hasan İzol’un perşembe günü (3 Aralık) yapılacak olan belediye başkanı seçiminde aday olmak için istifa ettikleri öğrenildi. Meclis üyesi Ayşe Çakmak’ın da bir milletvekili tarafından seçimlerde aday gösterildiği öğrenilirken, perşembe günü yapılacak seçimlerde aşiretlerin sıkı bir yarış içerisine gireceği belirtiliyor.