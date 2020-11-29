Siverek Belediyesi'ndeki silahlı saldırı kamerada

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde belediye hukuk danışmanının silahla vurulma anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre olay, önceki Cuma günü AKP'li Siverek Belediyesi binasında meydana geldi. Binanın 2'nci katına çıkan kişiler ile hukuk danışmanı Selçuk Yıldızoğulları arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine şahıslardan biri, tabancayla Yıldızoğulları'nı vurarak yaraladı. Bacağından yaralanan Selçuk Yıldızoğulları, ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Saldırganları yakalamak için çalışmalar devam ediyor.