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Siverek'te 2 çocuktan haber alınamıyor

Karnelerini almak için okula giden iki kardeş eve geri dönmedi

18 Ocak 2020 18:34

Urfa’nın Siverek ilçesinde 2 kardeş dün karnelerini almak üzere okula gitti. Karnelerini alarak okuldan çıkan çocuklar evlerine geri dönmedi. Kaybolan çocuklar için aram çalışmaları başlatıldı.
 
Okudukları Abdalağa Mahallesi'nde bulunan Yunus Emre Ortaokulu'nda okuyan 8'inci sınıf öğrencisi Melike Baturalp (14) ve Bünyamin Baturalp (11) kardeşler, dün gittikleri okuldan karnelerini aldıktan sonra eve dönmedi. Bir süre kendi imkanlarıyla çocuklarını arayan aile daha sonra durumu polise bildirdi.
 
Kaybolan kardeşler için arama çalışmaları devam ederken, incelenen kamera görüntülerinden iki kardeşin son olarak Siverek- Urfa yoluna doğru hareket ettikleri tespit edildi. (MA)
 

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