Siverek Belediye Başkan Yardımcısı istifa etti

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA\'nın Siverek Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Karakaş, bu görevi ile belediye meclis üyeliğinden istifa etti.

2014 yerel seçimlerde AK Parti\'den meclis üyesi seçilen ve daha sonra Belediye Başkan Yardımcılığı görevine getirilen Karakaş, görevlerinden istifa etti. Karakaş, sosyal medya hesabından, \"Bugüne kadar onurumla yürütmüş olduğum Siverek Belediye Başkan Yardımcılığı ve belediye meclis üyeliğinden istifa etmiş bulunmaktayım\" notunu paylaştı. İstifa ettiğini doğrulayan Karakaş, istifasıyla ilgili daha sonra açıklama yapacağını belirtti.



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