Sivas'taki kazada 7 kişi öldü

Sivas'ın Şarkışla İlçesi'nde taksiyle otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2 araçta bulunan 7 kişi yaşamını yitirdi.



Kaza, saat 14.30 sırılarında Sivas- Kayseri karayolunun 63.kilometresinde, Şarkışla İlçesi'ne 15 kilometre kala meydana geldi. Şarkışla'dan Sivas yönüne giden Lütfü Gültekin yönetimindeki 58 T 0897 plakalı taksi ile karşı yönden gelen ve sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 29 AL 399 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen kazada, 2 araç da hurdaya döndü.



Takside bulunan sürücü Lütfü Gültekin'in yanı sıra kimlikleri belirlenemeyen 3'ü kadın 4 kişi ile diğer otomobilde bulunan 1'i kadın 2 kişi, kaza yerinde yaşamlarını yitirdi. Takside bulunan 2 kişinin cesedi araçtan yola fırladı. Kaza sonrasında trafiğe kapananan karayolunda ulaşım bir süre sonra kontrollü olarak verilmeye başlandı. Kazaya karışan araçlar yol kenarına çekildikten sonra ceset çıkarma çalışmalarına başlandı.



Sıkışarak ölenlerin cesetlerini çıkarabilmek için Sivas'tan Sivil Savunma ekipleri de olay yerine geldi. Kazada yaşamını yitiren diğer 6 kişinin kimliklerini belirleme çalışmaları devam ediyor. Cesetler Şarkışla Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



22 ölü 24 yaralı



Tokat: 5 ölü, Kayseri: 1 ölü, 4 yaralı, Yalova: 1 ölü, 3 yaralı, İstanbul: 2 yaralı, Eskişehir: 1 ölü, 7 yaralı, Sivas: 7 ölü, Ankara: 1ölü, Antalya: 4 yaralı, Isparta: 5 ölü, Bursa: 1 ölü, 3 yaralı.





