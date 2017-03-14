Sivas’taki bebek cesedini soruşturan polis, üniversiteden 'hamile olma ihtimali olan öğrenciler listesi' istedi!

Sivas Emniyet Müdürlüğü, 22 Şubat’ta bir mahallede çöp konteynerinde bulunan bebek cesedi ile ilgili soruşturma kapsamında, Cumhuriyet Üniversitesi’nden “cesedin bulunduğu tarihten önce hamile olma ihtimali görülen öğrencilerin” isimlerini istedi.

Cumhuriyet gazetesinden Kemal Göktaş'ın haberine göre, emniyetin savcılık oluruyla gönderdiği yazıda ayrıca, cesedin bulunduğu hafta devamsızlık yapan ve bahar döneminde önce kayıt yaptırmayan ve daha sonra dilekçe vererek kayıt yaptıran kız öğrencilerin de isim listesi istendi.

Devamsızlık...

Soruşturma kapsamında Sivas Emniyet Müdürlüğü’nden Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı'na 8 Mart 2017’de Asayiş Şube Müdürü İzzet Türk imzasıyla gönderilen yazıda şöyle dendi:

"Buluntu bebek cesedi olayı ile ilgili olarak Cumhuriyet Üniversitesi’nin tüm bölümlerinde öğrenim görmekte olan kız öğrencilerden 2016-2017 güz döneminde kayıt yaptırarak okula devam etmekte olan ancak bahar döneminde kayıt yaptırmayan ve daha sonra dilekçe vererek kayıt yaptıran öğrencilerin listesi ile 20 Şubat 2017 Pazartesi günü ile 24 Şubat 2017 Cuma dahil olmak üzere derslerine devamsızlık yapan kız öğrencilerin tam listesinin isim, soy isim, kimlik numarası ve bölüm bilgileri ile varsa 22 Şubat 2017 tarihi öncesinde hamile olma ihtimali görülen öğrencilere ait bilgilerin incelenmek üzere Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü’nden istenmesini arz ederim."

Cumhuriyet Savcısı Sümeyra Doğru tarafından olur verilen yazı, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü’ne ve oradan da tüm fakültelere gönderildi. Fakültelerin Emniyet’in belirlediği kriterlere göre listeleri hazırladığı belirtildi.