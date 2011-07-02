-SİVAS'TA AYDINLAR ANILIYOR SİVAS (A.A) - 02.07.2011 - Sivas Valisi Ali Kolat, 2 Temmuz 1993'te meydana gelen olaylarda hayatını kaybeden 37 kişi için, Belediye Başkanı Doğan Ürgüp ve kentteki 33 sivil toplum örgütünün katılımıyla oluşturulan Sivas Sivil Toplum Kuruluşları Platformu temsilcileriyle birlikte, Bilim ve Kültür Merkezi'ne dönüştürülen eski Madımak Oteli binasında oluşturulan Anı Köşesi'ne karanfil bıraktı. Vali Ali Kolat, Belediye Başkanı Doğan Ürgüp ve aralarında Sivas Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği Başkanı Mustafa Hızal, Dört Eylül Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Elvan Cantemur, Muhtarlar Derneği Başkanı Duran Koç'un da bulunduğu Sivil Toplum Kuruluşları Platformu üyeleriyle birlikte Bilim ve Kültür Merkezi'ne geldi. Vali Kolat ve beraberindekiler burada Sivas Olaylarında yaşamını yitiren 37 kişinin anısına oluşturan Anı Köşesi'ndeki ''2 Temmuz 1993 tarihinde meydana gelen elim olayda 37 insanımız hayatını kaybetmiştir. Böyle acıların bir daha yaşanmaması dileğiyle...'' yazısının bulunduğu yere karanfil bırakarak, saygı duruşunda bulundu. Daha sonra merkezdeki Çocuk Kütüphanesi'ni ve bilim merkezini gezen Kolat, burada yapılanlar hakkında sivil toplum örgütü temsilcilerine bilgi verdi. Kolat, Çocuk Kütüphanesi'nin önümüzdeki Pazartesi gününden itibaren öğrencilere hizmet vermeye başlayacağını belirterek, ''Çocuklarımız tatilde gelsin burada istifade etsin istedik'' diye konuştu. Vali Kolat, merkezin resmi açılışının daha sonra yapılabileceğini söyledi. Vali Kolat ve beraberindekiler buradaki programın ardından daha sonra ayrıldı. Bu arada Bilim Kültür Merkezi önünde ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındığı, bu bölgenin bariyerlerle kapatıldığı gözlendi. Jandarmaya ait ''fener'' adlı bomba arama köpeği de Bilim ve Kültür Merkezi içerisinde arama yaptı. Emniyet Müdürü Ahmet Kemal Seyhan ve yardımcıları da merkez önüne gelerek güvenlik tedbirlerini kontrol etti. Öte yandan, Bilim ve Kültür Merkezi içerisinden sadece Anadolu Ajansının görüntü ve fotoğraf almasına izin verildi.