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Spor

Sivas'ta zorlu randevu !

Puan kaybına tahammülü kalmayan sarı-lacivertli ekip maçı kazanıp hem "deplasman fobisini" ne son vermek hem de salı günkü Dinamo Kiev karşılaşması öncesi moral depolamak

26 Eylül 2008 03:00



Ligde iki deplasman maçını da kaybeden F.Bahçe bugün Sivasspor'la karşılaşıyor. Puan kaybına tahammülü kalmayan sarı-lacivertli ekip maçı kazanıp hem "deplasman fobisini" ne son vermek hem de salı günkü Dinamo Kiev karşılaşması öncesi moral depolamak istiyor.

Ligdeki ilk 2 deplasmanını yenilgiyle kapatan F.Bahçe, Sivas'ta şeytanın bacağını kırmak istiyor. Ancak sakatlıklar, Kanarya'yı zorluyor. Volkan Demirel'in cezası kalksa da takımla Sivas'a gitmedi.  Edu'nun sakatlığı tam olarak geçmedi ancak kadroda. Gökhan, kaburgalarındaki problemle sahada.

Önder'in çıkış belirtisi göstermesi ise defanstaki tek kazanç olarak göze çarparken, sakatlara Alex'in de eklenmesi şok etti. Kaptan yine de 18'de. Semih de tam hazır değil ama Sivas'a götürüldü. 

Öte yandan Fenerbahçe, Turkcell Süper Lig'de Sivasspor ile oynayacağı maç için Sivas'a gitti. Kafileyi havaalanında Genç Fenerbahçeliler grubuna üye yaklaşık 50-60 kişi karşılarken, taraftarlarların Aziz Yıldırım aleyhine pankartlar açtığı ve sloganlar attığı görüldü. (Detaylar için tıklayınız)


Saat 20.00'da başlayacak olan ve Lig TV'den HD olarak ekranlara gelecek karşılaşmada Bünyamin gezer düdük çalacak.

MUHTEMEL 11'LER ŞÖYLE:

STAT: 4 Eylül
HAKEMLER: Bünyamin Gezer, Cem Satman, Erhan Sönmez

SİVASSPOR: Petkoviç, Diallo, Murat Sözgelmez, Sylla, Faruk, Sezer, İbrahim, Musa, Sergio, Balili, Mehmet Yıldız


FENERBAHÇE: Volkan, Gökhan Gönül, Lugano, Edu, Roberto Carlos, Kazım, Maldonado, Emre, Uğur Boral, Burak (Alex), Güiza

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