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Yaşam

Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi; 1 ölü, 40 yaralı

Kaza, Akıncılar ilçesi yakınlarında meydana geldi

06 Şubat 2017 11:32

Sivas'ın Akıncılar ilçesi yakınlarında yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre; 1 kişi öldü, 40 civarında yaralı var.

Kaza, bugün saat 07.00 sıralarında D-100 karayolu üzerinde Akıncılar İlçesi'ne 7 kilometre uzaklıktaki Yağlıçayır Köyü yakınlarında meydana geldi. İstanbul'dan Erzincan'a gidine 55 yaşındaki Necdet Kurt yönetimindeki 34 BD 3535 plakalı yolcu otobüsü, bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yolun sağ tarafına yan yatarak devrildi. Kazada otobüs şoförü Necdet Kurt öldü, ilk belirlemelere göre 40 kişi yaralandı. Kazanın duyulmasının ardından çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi gönderildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, Akıncılar ve Suşehri ile çevredeki diğer hastanelere yönlendirildi. Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, yaralı sayısının artabileceği belirtildi.

Olay yeri görüntüleri:

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