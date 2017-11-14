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Sivas'ta uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama

SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta jandarma ekiplerince durdurulan minibüste yapılan aramada 6 bin 400 gram kubar esrar ele geçirildi

14 Kasım 2017 13:09

SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ta jandarma ekiplerince durdurulan minibüste yapılan aramada 6 bin 400 gram kubar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi tutuklandı.
Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Malatya- Kayseri D-300 karayolu üzeri, Gürün ilçesi Bahçeiçi köyü yakınlarında yol kontrol ve arama faaliyeti yaptı. Malatya\'dan Yozgat yönüne giden bir minibüste yapılan aramada, araç iç döşemelerine gizlenmiş vaziyette 6 parça halinde 6 bin 400 gram kubar esrar ele geçirildi. Olayın şüphelisi olarak gözaltına alınan 4 kişi, yapılan işlemlerinin ardından tutuklandı.

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