Sivas'ta üretilen madımaklı peynir, otlu peynire rakip oldu

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA) - SİVAS\'ta yaşayan Birgül Canikligil (48), doğada kendi kendine yetişen ve yöreye özgü bir bitki olan madımak bitkisi içeren peynir yaptı. Peynirin patentini de alan Canikligil, Erzurum\'un otlu peynirine rakip oldu.

Kentteki bir kamu kuruluşunda çalışan ve çocukluğunun köyde geçtiğini söyleyen Birgül Canikligil bu nedenle tarım ile ilgisini koparmadı. Cumhuriyet Üniversitesi Sivas Meslek Yüksekokulu Organik Tarım Bölümü\'nden mezun olan Canikligil, doğada kendi kendine yetişen ve yöreye özgü olan madımak bitkisiyle ilgilenmeye başladı. Bitkiyi 180 çeşit yemekte kullanan Canikligil, ayrıca madımaklı peynir üreterek patentini aldı. Erzurum\'un otlu peynirine rakip olacağını iddia ettiği madımaklı peyniri seri üretime imkanı bulamayan Canikligil, isteyen işadamlarına patentini verebileceğini söyledi.

\"TÜRKİYE\'NİN BESİNİNİ ANADOLU\'DAN TEMİN EDEBİLİRİZ\"

Türkiye\'de ilk defa Sivas\'ta, Çiftçi Kadınlar Derneği\'ni kuran Canikligil, klasik tarımdan modern tarıma geçmenin hayalini kurarak çiftçileri bilinçlendirdi. Sivas\'ta daha önce bulunmayan ürünleri üretmeye başladıklarını ifade eden Canikligil \"Çocukluğum çiftçi bir ailenin yanında geçti. Kırsal alanda zor şartlarda kendi emekleriyle yaşayan bir ailenin torunuyum. Onları gözlemleyerek yaşadığım için onlardan çok şey öğrenerek bugüne kadar geldim. Sivas\'ta Çiftçi Kadınlar Derneği\'ni kurdum. Bu derneği Türkiye\'de ilk kez biz kurduk. Profesyonel bir ekibimiz var. Ekipte, kimyager, doktor, eğitmenler, ziraat mühendisleri var ve hepsi profesyonel. Ben tarım sevdalısıyım. Sivas\'ta toprak adına, tarım adına neler yapılabilir diye değerlendirerek bu konuda uzman kişilerle yapmaya karar verdim. Arpa, buğday, yulaf gibi klasik ürünlerin dışında Sivas\'ta üretilecek ne var, yüzölçümü bakımıdan Türkiye\'nin ikinci büyük ili bu yüzölçümünde, bu topraklarda yapılabilecek ürünler olmalı ve biz Türkiye\'nin besinini Anadolu\'dan temin edebiliriz diye hayal ettim. Hayal ettiğim kadar da varmış. Sivas\'ta biz üretilebilecek ürünler içerisinde neler olur derken karpuz, kavun, armut, farklı domates çeşitlerine girdik, biber çeşitlerine girdik, sonra çörek otu ürettik\" dedi.

\"MADIMAKLI PEYNİR, OTLU PEYNİRE RAKİP\"

Madımak bitkisini peynir üretiminde kullanmaya karar verdiğini söyleyen Canikligil, \"Sivaslılar yaz geldiği zaman herkesin sofrasında mutlaka bir defa da olsa pişmesi gerektiği kanaatinde olurlar. Ben de bu yörenin çocuğu olduğumdan dolayı bahara girerken evimize giren ilk yeşillik madımak olurdu. Bu otun nasıl toplandığını, neler yapıldığını bildiğim için bende severim. Madımak üzerine kendimi geliştirmek istedim. Bu konuda yıllardır çalışıyorum. Farklı yemeklerde kullanıldığını biliyordum. Ben de madımak içeren yaklaşık 180 çeşit yemek ürettim. Bunlardan 110 tanesinin tarifini yazacağım kitabıma koyuyorum. İnşallah çok kısa zamanda kitabım da çıkacak. Başka ne eksik kaldı derken otlu peynire rakip olsun diye madımaklı peynir ürettik. Zaten otlu peynirden aşinalığımız olduğu için madımağı peynirin içerisine koyduk\" dedi.

\"TADINI ÇOK BEĞENİYORLAR\"

Madımaklı peyniri tadanların çok beğendiğini ifade eden Canikligil \"Madımaklı peynirimiz özel bir ürün. Bence çok güzel oldu, tadılmasını tavsiye ederim. Üretimi yok, ben bunun patentini aldım. Arzu ederim ki işadamlarımızdan birisi üretsin, ben patentini seve seve veririm. Madımaklı peynirimiz artık yemek literatüründe yerini alsın isterim. İşimin yoğunluğundan ben kimseye duyuramadım. Tadını çok beğeniyorlar. Madımak nötr bir bitki olduğu için çok fazla aromalı değil, yendiği zaman da insanın ağzında kötü tat bırakan bir bitki olmadığından dolayı keyifle yenilebiliyor\" ifadelerini kullandı.

Canikligil, madımakla ilgili Cumhuriyet Üniversitesi ile birlikte çalışmalar yaptıklarını, krem, kolonya, sabun gibi ürünlerin de patentini almak için başvuru yaptıklarını söyledi.

\'KALP SAĞLIĞI AÇISINDAN TÜKETİLMESİNİ ÖNERİYORUM\'

Bitkiyle ilgili bilgi veren Medicana Sivas Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı İsmail Erdoğu ise bitkinin faydalarını şöyle sıraladı: \"Madımak bitkisi özellikle İç Anadolu\'da bahar aylarında doğal olarak yetişen, mineral yönünden zengin, sodyum oranı düşük, antioksidan özelliği yüksek güzel ve besleyici bir gıda. Bu gıdanın sanayide çok aşırı kullanılması söz konusu değil ama ben bununla ilgili çok ciddi gelişmelerin olacağını düşünüyorum. Bir takım otlu peynirlerde, krem tarzlarında kullanımı söz konusu olacak. Kalp sağlığı açısından da özellikle kışın yediğimiz bir çok gıdanın daha fazla miktarda kimyasala maruz kaldığını düşünüyorum. Onun için yaz döneminde bu kadar doğal, güzel bir gıdanın dolaplarda depolanarak kışın sağlıklı bir şekilde tüketilmesini öneriyorum\" dedi.

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