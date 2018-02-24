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Yaşam

Sivas'ta trafik kazası; 3 ölü

Sivas'ta meydana gelen kazada İbrahim Güler, Osman Aktaş ve Fatih Danış olay yerinde hayatını kaybetti

24 Şubat 2018 16:21

Sivas'ta sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil dere yatağına yuvarlandı. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde merkeze bağlı Olukman köyü yakınlarında meydana geldi. Sivas'tan Yıldız beldesi yönüne giden sürücüsü henüz belirlenemeyen 34 ES 3521 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak Alahacılı Deresi yatağına uçup, ağaçlara çarptı. Kazada, otomobilden dereye düşen İbrahim Güler, Osman Aktaş ve Fatih Danış, olay yerinde yaşamını yitirdi. 

Suda sürüklenen cesetler, kaza yerine yaklaşık 150 metre uzaklıkta bulundu. Jandarma ve UMKE ekipleri, araçta başka kişiler olabileceği ihtimali üzerine dere yatağında bir süre arama yaptı.

Cesetler, yapılan incelemenin ardından otopsi için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. (DHA)

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