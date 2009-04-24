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Yaşam

Sivas'ta trafik kazası: 3 ölü

24 Nisan 2009 03:09

Sivas'ın Gürün ilçesindeki trafik kazasında iş adamı Asef Çoban'ın da aralarında bulunduğu 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Şefik Öztürk'ün kullandığı 34 CBN 35 plakalı otomobil, Gürün-Kayseri kara yolunun 45. kilometresi Pınarbaşı sınırındaki Maraşlı Bakımevi yakınlarında devrildi.

Kazada aynı zamanda Karadoruklular Köyü Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı olan sürücü Şefik Öztürk ile otomobilde bulunan Şölen Çikolata Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Asef Çoban ve iş adamı Levent Gölpınar yaşamını yitirdi.

Yaralanan iş adamı Erol Gürün, tedavi için Kayseri'ye gönderildi.

Gürün Kaymakamı Davut Gül ile İlçe Belediye Başkanı Mehmet Aktaş ve bazı yetkililer olay yerinde kazayla ilgili bilgi aldı.

Araçta bulunanların yarın Gürün'de gerçekleştirilecek olan bir toplantıya katılmak üzere ilçeye gittikleri öğrenildi.

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