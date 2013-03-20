Sivas’ta tek tip kıyafete geri döndüler

Sivas Selçuk Ortaokulu’nda serbest kıyafet uygulaması kararından vazgeçilerek yeniden forma uygulamasına dönüldü.

2013- 2014 öğretim sezonundan itibaren geçerli olacak serbest kıyafet uygulamasına Türkiye’deki birçok okul geçti. Bu yeni uygulama Sivas’ta da 2013 yılının başlarında bütün okullar tarafından uygulanmaya başladı.

Taraf gazetesinde yer alan habere göre, Sivas kent merkezindeki Selçuk Ortaokulu, velilerin şikâyetleri ve yaşanan bazı sıkıntılar nedeniyle yeniden mevcut kılık kıyafet yönetmeliğini uygulama kararı aldı.

Okulun bu kararını değerlendiren öğrenci velisi Hamdi Deliktaş, “Okuldaki tek tip kıyafet daha olumlu. Serbest kıyafet olduğunda öğrenciler arasında rekabet oluşuyor. Benim çocuğum da sürekli farklı şeyler giymek istiyordu” dedi.