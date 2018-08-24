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Sivas'ta tarla sulama kavgası: 8 yaralı

SİVAS, (DHA)- SİVAS’ta, akrabalar arasında tarla sulama sırası yüzünden çıkan kavgada 1'i ağır 8 kişi yaralandı

24 Ağustos 2018 03:11

SİVAS, (DHA)- SİVAS’ta, akrabalar arasında tarla sulama sırası yüzünden çıkan kavgada 1\'i ağır 8 kişi yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde merkeze bağlı Karamehmet köyünde meydana geldi. Akrabalar arasında tarla sulama sırası yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kürek ve kazmaların kullanıldığı kavgada Servet A., Sefer A., Ebubekir A., Ali A., Hüseyin A., Bekir A., Ercan A. ve Ahmet A. yaralandı. Kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Bekir A.\'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri olaya karışan şüphelileri gözaltına alırken, soruşturma başlatıldı.

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