Sivas'ta tarihi eser operasyonu: 31 gözaltı

Sivas başta olmak üzere Tokat, İstanbul, Ağrı ve Antalya illerinde eş zamanlı yapılan tarihi eser operasyonunda 31 kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Sivas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı istihbarat çalışmalarında, Sivas ve ilçelerinde ikamet eden İ.Y, S.Y, A.Y, Ö.T, S.Y, G.K, A.Ö. ve H.M.S'nin sürekli birbirleriyle bağlantı içerisinde oldukları, ellerinde bulunan çeşitli nitelikteki tarihi eserleri satmayı amaçladıkları, izinsiz kazı yapmak suretiyle elde ettikleri tarihi eserleri satarak haksız kazanç elde ettikleri, ellerinde bulunan sahte tarihi eserler ile bazı kişileri dolandırdıkları bilgisine ulaşıldı.



Elde edilen bilgiler ışığında şüphelilere yönelik soruşturma başlatan polis ekipleri, zanlıların yakalanması ve suç delillerinin ortaya çıkarılması amacıyla sabah saatlerinde Sivas il ve ilçe merkezleri başta olmak üzere İstanbul, Tokat, Antalya ve Ağrı illerinde eş zamanlı olarak "Madenci" kod adıyla operasyon yaptı.



Operasyon kapsamında, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "örgüt faaliyeti çerçevesinde tarihi eser kaçakçılığı yapmak" suçlarından söz konusu zanlılarla birlikte toplam 31 kişi gözaltına alındı.



Gözaltına alınanlardan 14'ü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü'ndeki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Diğer 17 şüphelinin sorgusu ise sürdürülüyor.







Tarihi Taşhan'da kazı çalışması yapmışlar







Zanlılardan bazılarının Sivas'taki tarihi Taşhan'ın içerisinde de define bulmak için kaçak kazı yaptığı tespit edildi. Taşhan'daki bir iş yerinin sahibinin de aralarında bulunduğu bazı şüphelilerin, bu kişinin iş yerinin içerisinden başlamak suretiyle gizli olarak kazı çalışması yaptığı, kazı çalışmaları sonucunda tarihi yapının içerisindeki çeşmenin alt bölümüne ulaşarak define bulmayı hedeflediği ileri sürüldü.



Ayrıca, zanlılardan bazılarının madencilikle uğraştığı, bu zanlıların define aramak için yaptıkları izinsiz kazıları madencilik ruhsatıyla resmileştirmeye çalıştıkları iddia edildi.







Operasyonda ele geçirilen malzemeler







Suça karıştığı tespit edilen ve yakalanan şüphelilerin ev, iş yeri, otomobil ve üzerlerinde yapılan aramalarda, 1 adet seçimlerde kullanılan "evet" ibareli mühür, 2 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca ve 18 fişek, 35 av fişeği, 2 çalışmaz durumda ateşli silah, 1 boynuzu kırık boğa figürü, 2 kristal cam bardak, 1 gözyaşı şişesi, 1 çift kulplu vazo, 1 tek kulplu vazo, 14 üzerinde baykuş figürü bulunan sahte sikke, 22 dolu fişek, 1 bıçak, 1 havalı tüfek, 2 dedektör ve dedektöre ait malzemeler, 2 sikke, 10 değişik figürlerde obje, define işaretleri kataloğu, 3 çömlek, 1 üzerinde değişik insan figürü bulunan metal bardak, 2 ortası delikli taş, 1 yan kısmı kırık puroya benzer başlık, 1 metal büyüteç, 3 ahşap kutu içerisinde 22-18-14 altın ayar suyu, 1 hassas terazi, 1 metal tarihi para, üzerinde insan ve at başı figürü bulunan 1 sikke, 1 havalı tabanca, kazı bölgelerini gösterir el yazımı bol miktarda belgeler, CD'ler ve kazı planı içeren belgeler ele geçirildi.

