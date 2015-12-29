Sivas'ta toprak altında kalan 3 işçi hayatını kaybetti!

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde sulama hattına boru döşeme çalışması yapılması çalışması sırasında meydana gelen toprak kayması sonucu 2'si kardeş 3 işçi yaşamını yitirdi.

DHA'da yer alan haber göre olay, saat 15.00 sıralarında Yıldızeli İlçesi'ne bağlı Menteşe Köyü yakınlarında yapımı devam eden DSİ'ye ait Nevruz Barajı sulama hattı çalışmasında meydana geldi. Müteahhit firmanın iş makinesiyle açılan kanalda çalışanların su tahliye borularını döşediği sırada toprak kayması oldu. Yaklaşık 5 metrelik hat içerisinde çalışmakta olan Kalender Ballı (40), kardeşi Muhterem Ballı (38) ve Murat Kıratlı (41), kayan toprak yığının ile boru arasında sıkıştı. Arkadaşları işçileri kurtarmak için çalışma başlattı. Yardım talep edilmesi üzerine olay yerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri ile itfaiye, ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler toprak altında kalan 2'si kardeş 3 işçinin kurtarılması için çalışma başlattı. Ancak 1 saat süren çalışmalarda 3 işçinin de cansız bedenine ulaşıldı. İşçilerin kanala bu sezon için son boruyu döşeme çalışması yaptığı, bu çalışmanın bitmesiyle kış nedeni ile çalışmalara son verileceği öğrenildi.



Ölen Kalender ve Muhterem Ballı kardeşlerin Osmaniye, Murat Kıratlı'nın ise Ordu nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

