Sivas'ta STK'lardan Kudüs tepkisi

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ta Türkiye Gençlik Vakfı öncülüğünde 45 sivil toplum kuruluşu, Amerika Birleşik Devletleri\'nin (ABD) Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıyacağını açıklamasına tepki gösterdi.

Kent meydanında toplanan yaklaşık 200 kişilik grup, ABD ve İsrail aleyhine sloganlar attı. Ellerinde döviz ve pankartlar bulunan grup adına açıklama yapan Türkiye Gençlik Vakfı Sivas İl Temsilcisi Erhak Çınar, ABD Başkanı Donald Trump\'ın Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti ilan etme cüretinde bulunduğunu ifade ederek, \"Bir yandan gönül coğrafyamıza ölümler yağdırılırken, bir yandan da kutsallarımız çiğnenip topraklarımıza el uzatılmaktadır. Hadsizliğin, saldırganlığın ve hukuksuzluğun geldiği son nokta olarak siyonizmin, bu devirdeki kullanışlı piyonu Trump aracılığıyla ilk kıblemiz Kudüs\'ümüzü işgalci İsraillilerin siyonist emelleri doğrultusunda başkent ilan etme cüretinde bulunmuşlardır.\" dedi.

\'DÜNYA VAR OLDUKÇA KUDÜS BİZİMDİR\'

Müslümanların ilk kıblesinin bulunduğu Filistin\'in 1948 yılından itibaren yüzlerce yıllık Büyük İsrail Projesi çerçevesinde adım adım işgal edildiğini belirten Çınar, şunları kaydetti:

\"TV\'lerde naklen Müslüman semtleri bombalanırken, masum kadınları, erkekleri ve çocukları dünyanın gözü önünde cami avlusunda katledilirken, bunu yapan işgalci güruhu şımarıklıkla nitelendirip şirin göstermelerini, alçaklıkla nitelendiriyoruz. İslam\'ın ilk kıblesinde dahi Ezan-ı Muhammedi\'nin yasaklanması, son olarak da Kudüs\'ün işgalci siyonisitlerin başkenti olarak ilan edilmesi cüretinde bulunmuş bir eşkıya ordusuna karşı dik duruşun bir Müslüman için namus meselesi olduğunu tüm İslam âlemine hatırlatıyoruz. Şu açıkça bilinmelidir ki New York\'un bir gece aydınlanması için tüm gönül coğrafyamızı ateşe atanlara, Kudüs\'ümüzün bir anlık karanlığa bürünmesinin sonuçları çok ağır olacaktır. Tarih bize göstermiştir ki Theodor Herzl\'in rüyasıyla hareket edenler, bu çağın Selahaddin\'lerini, Abdülhamid\'lerini hesaba katmazlarsa acı bir kâbusa uyanacaklardır. Dünya var oldukça Kudüs bizimdir.\"

Grup daha sonra sloganlar atarak dağıldı.



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