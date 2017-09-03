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Kültür-Sanat

Sivas'ta Ozanlar Müzesi açıldı

Aralarında Âşık Veysel, Pir Sultan Abdal, Neşet Ertaş gibi birçok ozanın büstü bulunuyor

03 Eylül 2017 13:56

Sivas’ta kendi atölyesinde bağlama imalatı yapan Şentürk İyidoğan, yıllardan bu yana hayalini kurduğu “Ozanlar Müzesi”ni ziyarete açtı.

Cumhuriyet'in haberine göre, Sivas’ın Zara ilçesinde doğan ve ilkokul yıllarından itibaren saz imalatı yapan 48 yaşındaki İyidoğan, uzun yıllardır hayalini kurduğu “Ozanlar Müzesi”ni 4 Eylül Sanayi Sitesi’ndeki atölyesinin önünde bulunduğu alanda tamamlayarak ziyarete açtı. 

Kendisi de halk ozanı olan İyidoğan’ın ziyarete açtığı müzede Pir Sultan Abdal’dan Âşık Veysel’e, Neşet Ertaş’tan Muzaffer Sarısözen’e kadar birçok ünlü ozanın mini heykeli ve kendi kullandığı sazı bulunuyor.

Ziyarete gelenler aynı zamanda ozanların kendi seslerinden türküleri de dinleme fırsatı bulabilecek. Müzenin yapımına piyanist Fazıl Say, Arif - Tolga Sağ, Cengiz Özkan, Erdal Erzincan gibi birçok isim katkı sağladı.

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Aşık VeyselPir Sultan AbdalNeşet ErtaşozanlarmüzeKültürsanat

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