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Sivas'ta otomobil TIR'la çarpıştı: 5 yaralı

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta otomobil ile TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen kazada aynı aileden 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı

05 Kasım 2017 18:54

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ta otomobil ile TIR\'ın çarpışması sonucu meydana gelen kazada aynı aileden 3\'ü çocuk 5 kişi yaralandı. 
Kaza, bugüh saat 13.30 sıralarında Sivas-Kayseri karayolu Demirçelik Kavşağı\'nda meydana geldi. 35 yaşındaki Ali Bahadır yönetimindeki 55 GY 970 plakalı otomobil, kavşakta Burak Cin yönetimindeki 58 AB 401 plakalı TIR ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ile eşi, 28 yaşındaki Rezzan, çocukları; 10 yaşındaki Ömer Faruk, 7 yaşındaki Muhammed Enes ve 1 yaşındaki Cennet Neda Bahadır yaralandı. Yaralılar, sevk edilen ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. TIR sürücüsü Burak Cin ise kazadan yara almadan kurtuldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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