Sivas'ta okul müdürü ve yardımcısının öğrenciyi dövdüğü iddiası

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS kent merkezindeki bir imam hatip ortaokulunda eğitim gören A.T.K.\'nin (13) babası M.K., oğlunun okul müdürü ve yardımcısı tarafından dövüldüğünü iddia ederek, şikayetçi oldu.

Alibaba Mahallesi\'ndeki imam hatip ortaokulu öğrencilerinden H.H.K. (13), iddiaya göre sınıfında cinsel organını gösterdi. Sınıftaki öğrenciler okul yönetimine giderek H.H.K. ve yanındaki A.T.K.’yi şikayet etti. Bunun üzerine okul müdürü İ.K. ve yardımcısı M.E., öğrenci H.H.K. ile yanında bulunan A.T.K.\'yi çağırdı. İddiaya göre okul müdürü ve müdür yardımcısı iki öğrenciyi dövdü. A.T.K.\'nin durumu bildirmesi üzerine babası M.K. oğlunu hastaneye götürerek darp raporu aldı ve polis merkezine giderek okul yönetiminden şikayetçi oldu.

Baba M.K., polis merkezi önünde yaptığı açıklamada, çocuğunun okul müdürü tarafından haksız yere dövüldüğünü belirterek, oğlunun yanında bulunan diğer öğrencinin söz konusu eylemi gerçekleştirdiğini ifade ederek, \"Arkadaşları da müdüre giderek şikayetçi oluyor. Benim çocuğum da yanında bulunduğu için \'o da vardı\' diyorlar. Benim çocuğumu da müdür odasına alıp bayılana kadar dövüyorlar. Elinde, yüzünde parmak izleri beli, darp raporu aldım, şikayetçiyim’’ dedi.

Müdür ve yardımcısı tarafından suçu olmadğı halde dövüldüğünü öne süren A.T.K. ise, \"Okul müdürü odasına götürerek bizi dövdü ve hakaret etti. Ben kriz geçirdim. Bana \'yalan yapıyorsun\' diyerek hakaret etti\" diye konuştu.

Okul Müdürü İ.K., dayak olayının asılsız olduğunu, öğrencileri A.T.K. ve H.H.K. hakkında disiplin soruşturması başlattıklarını söyledi.

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