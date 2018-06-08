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Eğitim

Sivas'ta öğrencilerin karne sevinci

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta toplam 120 bin öğrenci karnelerini alıp yaz tatiline girmenin sevincini yaşadı

08 Haziran 2018 16:31

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ta toplam 120 bin öğrenci karnelerini alıp yaz tatiline girmenin sevincini yaşadı.
2017- 2018 eğitim öğretim yılının sona ermesi nedeniyle kent merkezindeki Selçuk Ortaokulu\'nda karne dağıtım töreni düzenlendi. Törene Sivas Valisi Davut Gül, Belediye Başkanı Sami Aydın, İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, şube müdürleri ve öğretmenler katıldı. Törende öğrenciler koro halinde şarkılar söyledi. Programda ayrıca Kazım Karabekir İlkokulu folklor ekibi halay çekti. Okuldaki üç sınıfta karne dağıtan protokol üyeleri, öğrencilere başarılar diledi. Karne alan öğrencilerin heyecanlı olduğu görüldü.

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