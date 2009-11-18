Sivas'ta nöbetçi sağlık ocağı uygulaması

T24 - Sivas'ta domuz gribi nedeniyle hastanelerde yaşanan yığılmaları önlemek amacıyla, ''nöbetçi sağlık ocağı'' uygulaması başlatıldı.



Sivas Sağlık Müdürü Vakkas Özmercan, düzenlediği basın toplantısında, son günlerde domuz gribi şüphesiyle hastanelere başvuran hasta sayısında artış olması nedeniyle nöbetçi sağlık ocağı uygulamasına bugün (18 Kasım 2009) akşamdan itibaren başlayacaklarını bildirdi.



''Bugün itibariyle sağlık ocaklarımızdan 3'ünü akşam saat 17.00 ile 22.00 arası açık tutacağız'' diyen Özmercan, hafta sonu ve bayram tatili süresince de saat 11.00 ile 16.00 arası 3 sağlık ocağının açık olacağını bildirdi.



Geçen hafta özellikle çocuk acil polikliniğinde çok ciddi bir yoğunluk olmasının kendilerini böyle bir uygulamaya götürdüğünü ifade eden Özmercan, şunları kaydetti:



Uygulamanın şu anda Türkiye'de başka örneğinin olmadığını söyleyen Özmercan, ''Acil polikliniklere başvuru sayısının artması, acillerde vatandaşlarımızın mağduriyeti bizi bu konuda böyle bir uygulamaya itti'' dedi.

