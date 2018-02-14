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Sivas'ta nikâhta asker selamı

SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta 14 Şubat Sevgililer Günü'nde 20 çift, dünyaevine girdi

14 Şubat 2018 20:10

SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ta 14 Şubat Sevgililer Günü\'nde 20 çift, dünyaevine girdi. Firuze ve Fatih Ulaştepe çifti ise nikâhta asker selamıyla Afrin\'deki Mehmetçiklere destek verdi.
14 Şubat\'ı daha da özel bir gün haline getirmek isteyen çiftler, aylar öncesinden randevu aldıkları nikâh dairelerine akın etti. Sivas Belediyesi Nikâh Salonu da Sevgililer Günü\'nde evlenmek isteyen çiftlerle doldu. Kentte bugün 20 çift, nikâhla hayatlarını birleştirdi. Çiftlerin mutluluklarına dost ve yakınları da ortak oldu. 14 Şubat Sevgililer Günü\'ne randevu alarak nikâhlarını unutulmaz kılmak istediklerini söyleyen çiftler, \"Bu özel günü değerlendirmek istedik ve haftalar öncesinde başvuru yaparak 14 Şubat için randevu aldık\" ifadelerini kullandı. Nikâh için 14 Şubat\'ı seçen Firuze ve Fatih Ulaştepe çifti ise Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında Afrin\'de terörle mücadele eden askerlere seslenerek, \"En büyük sevgiyi vatanı için canlarını veren şehitlerimiz ve kahraman Mehmetçiklerimiz hak ediyor. Buradan hepsine selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Vatan sizlere minnettar\" diye konuştu. Ulaştepe çifti nikâh sonrasında ise asker selamı verdi.

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