Sivas'ta lokantacılardan ABD mallarına boykot

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- TÜM Restoranlar Lokantalar ve Tedarikçiler Derneği (TÜRES) Sivas Şubesi üyeleri lokantalarında Amerikan mallarını boykot ederek yerli ürün kullanacaklarını açıkladı.

TÜRES Sivas Şubesi Başkanı İshak Kağan Usta, yaptığı basın toplantısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a destek olmak amacıyla yerli ve milli ürünleri kullanacaklarını söyledi. Usta, \"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde AK Parti sempozyumunda yaptığı konuşmada \'Türkiye’ye yönelik açık bir ekonomik saldırı var. Bodoslama şekilde üzerimize geliyorlar. Yapabileceğimiz iki şey var. Bunlardan biri ekonomik, diğeri de siyasi tavırdır\' dedi. Biz de Tüm Restoranlar Lokantalar ve Tedarikçiler Derneği TÜRES Sivas Şubesi üyeleri olarak Cumhurbaşkanımızın arkasındayız. Cumhurbaşkanımızın aldığı boykot kararlarının sonuna kadar bizler de destekçisiyiz\" dedi.

Firmalarında bulunan Amerikan ürünlerinin satışını durduklarını belirten Usta, \"Kuruluş amacı yerli yemek kültürünün korunmasını amaçlayan derneğimiz bu gelişmeler neticesinde ne kadar haklı bir gaye içerisinde olduğunu da ispatlamıştır. Tamamen yerli, milli kültürümüzün korunması, milli yemeklerimizin gelecek nesillere aktarılması için Cumhurbaşkanımızın boykot çağrısına Sivaslı lokantacılar ve TÜRES olarak kulak veriyoruz. Dernek üyelerimizde yaptığımız görüşmeler neticesinde firmalarımızda bulunan ABD ürünlerinin satışını durdurarak tamamen milli içeceğimiz olan ayran, şalgam ve şerbet satışlarına başlamış bulunuyoruz. Dünya üzerinde yaklaşık 7 milyon Sivaslı olduğunu biliyoruz. Sivas’tan gurbetteki ve ildeki hemşehrilerimize sesleniyoruz. Artık ülkemize açılan ekonomik saldırıya karşılık vermek için vatandaşlarımıza ABD lobisine hizmet eden firmalara boykota davet ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan dik durduğu sürece bizler de her zaman onun arkasında yer aldığımızı bilmesini istiyoruz. Eğer bir hesap numarası açılırsa kazançlarımızın tamamını Türk parası olarak bu hesap numaralarına yatırmaya hazırız. Biz bir ve beraber oldukça kimse bizi ekonomik ve siyasi olarak çöküntüye uğratamaz. Son olarak şunun vurgusunu yapmak istiyorum. Çanakkale de atalarımız nasıl ki üzüm hoşafı ve yağlı buğday çorbasıyla destan yazdıysa şimdi bizler de aynı duyarlılıkla bu savaşı el birliğiyle kazanacağımıza inanıyoruz\" ifadelerini kullandı.



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