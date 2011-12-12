Sivas'ta kış uykusuna yatan piton uyandırılmaya çalışıldı

T24 - Sivas'ta kurulan bir sirkte gösteri yapan 3 metre boyundaki pitona, soğuk havadan etkilenerek hareketsiz kalması üzerine veteriner hekim tarafından müdahale edildi. Yılanın hareketsiz kalma nedeninin soğuk yüzünden vücudunu kış uykusuna hazırlaması olduğu belirtildi.



Sivas 4 Eylül Spor Salonu'nda gösteri sunan Troya Sirki'nin görevlileri, sirkin 3 metre boyunda, 1,5 yaşındaki piton yılanının gösteri sırasında hareketsiz kaldığını gördü.



İlk gösterisinden sonra diğer gösterilere çıkamayan hayvanın soğuktan etkilendiğini düşünen bakıcısı, pitonu kalorifer peteklerinin üzerine yatırarak ve üzerini örterek ısıtmaya çalıştı.



Daha sonra sirk görevlilerince bir veteriner kliniğine götürülen yılana, burada veteriner hekim Burhan Pınarbaşı tarafından müdahale edildi. Pitonun hareketsiz kalma nedeninin soğuk yüzünden vücudunu kış uykusuna hazırlaması olduğu anlaşıldı.



İlk defa bir yılanı tedavi ettiğini belirten Pınarbaşı, yaptığı tetkikler sonucunda Sivas'ın yüksek rakımı ve hava sıcaklığının düşük olması nedeniyle yılanın vücut reaksiyonlarının kendisini kış uykusuna hazırladığını tespit ettiğini söyledi.



Pınarbaşı, şunları kaydetti:



“Bu, mevsim şartlarının kış olması nedeniyle kış uykusuna hazırlık yapan bir yılan aslında. Sahipleri hastalandığından ve gıda almadığından şikayetçiler ama aslında hayvanın son bir aydır bu kış şartlarına hazırlandığını öğrendik. Fizyolojisinin tamamen düşmesi nedeniyle beslenemiyor. Şu anda bilinci yerinde, sürekli canlılığını koruyabilmesi için mikro klima şartlarının oluşturulması lazım. Soğuk ortamlarda kendi endokrin sisteminde bizim antifriz diye tabir edeceğimiz kan ürünü salgılıyor. Bu sayede de vücuttaki hücrelerin donmasını önlüyor aslında. Kış uykusuna hazırlık hormonu tüm soğuk kanlı hayvanlarda salgılanan bir enzim aslında. Kalpleri üç odacıklı olduğu için kirli kan ve temiz kan birbirine karışıyor ve bu sayede sıcaktan ve soğuktan etkilenebiliyorlar. Metabolizmaları tamamen azalıyor, kalp atışları azalıyor ve bu tür durumlarda biz hayvanların kendilerini bahar aylarına kadar, beslenebilecekleri sıcak aylara kadar muhafaza ettiklerini görüyoruz.”



Pitonun korkulacak herhangi bir rahatsızlığının bulunmadığını belirten Pınarbaşı, kış uykusu döneminde yılanın gösterilere çıkartılmamasını istedi.



Yılanın kalp ritmini dinleyen ve kış uykusu reaksiyonunu yavaşlatarak hareket etmesi için pitona iğne yapan Pınarbaşı, bakıcıların yılanı gösterilere çıkarmak istiyorlarsa kesinlikle sıcak ortamda tutmaları gerektiğini sözlerine ekledi.